FinEs: comienza la inscripción al segundo cuatrimestre



Este martes 4 de agosto inicia nuevamente la inscripción al Programa FinEs para cursar el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026. En tanto el inicio de clases presenciales dará inicio el martes 18 de agosto tal cual lo comunicó la Dirección de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires, debido al feriado del lunes 17.



Se comenzará de esta manera con la recepción de documentación para la propuesta de finalización de estudios secundarios de jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de facilitar la cursada de cercanía a vecinas y vecinos de la ciudad y localidades, tanto en turno tarde (13 a 17) como vespertino (18 a 22).



El programa FinEs posibilita a mayores de 18 años culminar sus estudios secundarios, o rendir materias adeudadas de otras instituciones en forma presencial, en la sede más cercana a su domicilio y en horarios pre acordados. Por inscripciones o consultas deberán dirigirse a la oficina ubicada en EP N°1 (Sargento Cabral 2543), lunes, martes y miércoles de 18 a 21; y también en Inspección de Adultos cita en el Consejo Escolar (Rivadavia 2936, tercer piso) de lunes a viernes de 8 a 12.



Para la efectiva inscripción al programa se deberá entregar en folio A4 la siguiente documentación: fotocopia de partida de nacimiento, fotocopia de DNI y CUIL, y certificación de estudios previos o fotocopia de analítico parcial de la última escuela a la que concurrió el interesado/a. El plazo de inscripción se extenderá hasta el 9 de marzo inclusive.



Es importante destacar que se debe presentar indefectiblemente toda la documentación obligatoria ya que de esa manera el/la estudiante tendrá un ingreso definitivo al año y comisión correspondiente y un legajo personalizado que acompañará su recorrido educativo.



FinEs ofrece también la oportunidad de tramitar de manera gratuita el BEG (Boleto Estudiantil Gratuito) que coordina el Municipio de Olavarría, de tal forma que se pueda acceder al beneficio mientras se lleva adelante la cursada. Para tramitar el boleto se requieren dos copias del formulario web, fotocopia de DNI, tarjeta SUBE y domicilio actualizado (caso contrario deberán presentarse con la certificación de domicilio solicitada en el Registro Civil o con fotocopia de un servicio).



Finalmente, desde el programa invitaron a egresados y egresadas a concurrir a la oficina con el DNI y retirar su título de bachiller, tanto de la orientación en Gestión y Administración, como en Ciencias Sociales. Para mayor información pueden escribir al correo electrónico finesolavarria@abc.gob.ar o visitar nuestras redes sociales como Fines Olavarría.

