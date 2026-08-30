Torneo Regional Amateur: Racing y Embajadores, terminaron a mano

En el Buglione Martinese, Racing y Embajadores no se sacaron diferencias en el comienzo de la Zona 6 de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal.

El “Chaira” y Embajadores igualaron 1 a 1 en el comienzo del Torneo Regional Amateur. Matías Ordozgoiti en el local y Federico Sacher en la visita, fueron los goleadores.

Discretísimo partido ofrecieron dos de los equipos locales en el certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A. Ninguno logró plasmar una idea clara y les costó mucho la elaboración de juego, para finalizar con un justificado empate.

Arrancó con todo la “Estrellite” que en la primera situación de peligro, logró la apertura del marcador. Iban apenas 5´ cuando Matías Ordozgoiti, de taco, conectó el centro que llegó desde la derecha.

Tuvo, a los 11´, la posibilidad de aumentar, pero el cabezazo de Álvarez se fue por arriba y pasados el cuarto de hora, Embajadores se acomodó, sus líneas entraron en sintonía y comenzó a ganar metros para incomodar a los dirigidos por Carlos Tavare.

Un remate de Moro y un cabezazo de Sacher antes del final de la primera parte parecieron ser aviso de lo que se vivió tras el descanso.

El CEO salió definitivamente ofensivo y a los 53´, después de que Carlucci generara buenas respuestas de Vivas, festejó su primer gol del torneo. Federico Sacher saltó más alto que todos en el área y envió la pelota lejos del arquero rival.

Sin gravitar con los refuerzos, mejoró Racing con los cambios, no así la visita que hizo un gran desgaste y transcurrió el tiempo con pocas ideas, menos chances y un empate que, en una zona de tres equipos y una clasificación, a nadie convenció.

Síntesis Racing – Embajadores:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Nicolás Moreno

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (M. Gómez Navarro), Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Gian Cataldi (B. Pérez Ramírez); Santiago Izaguirre (M. Scacheri), Braian Bortolotti, Matías Ordozgoiti (R. Garabento); Nadir Hadad, Pablo Mujica, Quimey Marín (U. Mormando). DT- Carlos Tavare

Embajadores (1): Agustín Bonavetti; Renzo Cuatrochio, Federico Sacher, Franco Carlucci, Nahuel Moro; Emilio Scipioni, Franco Irusta, Nicolás Daffara (Y. Zalazar); Bautista Biondi (E. Gómez), Alejo Di Carlo (F. Fernández), Sebastián Veccho (L. Rojas). DT- Jonatan San Julián

Amonestados: Álvarez, Izaguirre, G., Bortolotti, Hadad (RAC); Moro, San Julián -DT- (CEO)

Expulsados: Zanetti -PF- y Clemente -AC- (CEO)

Goles: 5´ PT Matías Ordozgoiti (RAC); 8´ ST Federico Sacher (CEO)