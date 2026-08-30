Falleció Gabriel Schmale, reconocido contador y asesor económico de Olavarría

Hondo pesar por el fallecimiento del olavarriense Gabriel Schmale, reconocido contador y asesor económico de la Ciudad, cuya trayectoria también estuvo vinculada a la función pública. El deceso se produjo este domingo, luego de sufrir un infarto pasado el mediodía.

Schmale era una persona reconocida en el ámbito profesional e institucional de Olavarría. A lo largo de su carrera se desempeñó como contador, asesor económico, y docente, además de ocupar distintos espacios vinculados a la administración pública.

En el ámbito educativo, desarrollaba tareas como profesor del ITECO, institución de la que además fue parte desde sus comienzos: dio la primera clase. Quienes compartieron con él esa etapa lo recuerdan como “un buen compañero y muy querido por sus alumnos”.

Su voz también estuvo presente en distintos medios de comunicación de Olavarría, donde participaba con columnas y análisis sobre temas económicos.

Entre sus antecedentes se destaca su paso por el cargo de subsecretario de Técnica de la Administración, función desde la que tuvo participación durante la gestión municipal de José Eseverri.

Crédito foto: Central de Noticias