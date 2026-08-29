Fútbol Menor: la 3° fecha tuvo la primera victoria de Villa Mailin

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó la 3° fecha en diversos escenarios con el primer festejo para Villa Mailin.

En el Complejo La Tradición, Villa Mailín logró su primera victoria en competencias oficiales en una programación que también contó con los cruces entre Colonias y Cerros e Hinojo.

Estudiantes sumó en los seis partidos ante Loma Negra sumando cuatro victorias y Municipales también fue más que San Martín en tres enfrentamientos.

Por último, El Fortín recibió a Racing y ganó en dos de los tres duelos programados y en el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica y Embajadores repartieron puntos.

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 0 – 1 Estudiantes

El Fortín 4 – 0 Racing

El Fortín B 0 – 2 Hinojo

Sierra Chica 0 – 5 Embajadores

Municipales 2 – 2 San Martín

En Novena:

Loma Negra 0 – 7 Estudiantes

El Fortín 2 – 0 Racing

Sierra Chica 2 – 2 Embajadores

En Octava:

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes

El Fortín 0 – 2 Racing

Luján 1 – 3 Villa Mailin

Municipales 0 – 0 San Martín

En Séptima:

Estudiantes 0 – 0 Loma Negra

Colonias y Cerros 1 – 3 Hinojo

En Sexta:

Estudiantes 3 – 0 Loma Negra

Sierra Chica 2 – 0 Embajadores

En Quinta:

Estudiantes 0 – 0 Loma Negra

Sierra Chica 1 – 1 Embajadores

Municipales 2 – 0 San Martín