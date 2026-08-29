Fútbol Menor: la 3° fecha tuvo la primera victoria de Villa Mailin

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó la 3° fecha en diversos escenarios con el primer festejo para Villa Mailin.
En el Complejo La Tradición, Villa Mailín logró su primera victoria en competencias oficiales en una programación que también contó con los cruces entre Colonias y Cerros e Hinojo.
Estudiantes sumó en los seis partidos ante Loma Negra sumando cuatro victorias y Municipales también fue más que San Martín en tres enfrentamientos.
Por último, El Fortín recibió a Racing y ganó en dos de los tres duelos programados y en el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica y Embajadores repartieron puntos.
Los resultados:
En Décima:
Loma Negra 0 – 1 Estudiantes
El Fortín 4 – 0 Racing
El Fortín B 0 – 2 Hinojo
Sierra Chica 0 – 5 Embajadores
Municipales 2 – 2 San Martín
En Novena:
Loma Negra 0 – 7 Estudiantes
El Fortín 2 – 0 Racing
Sierra Chica 2 – 2 Embajadores
En Octava:
Loma Negra 0 – 4 Estudiantes
El Fortín 0 – 2 Racing
Luján 1 – 3 Villa Mailin
Municipales 0 – 0 San Martín
En Séptima:
Estudiantes 0 – 0 Loma Negra
Colonias y Cerros 1 – 3 Hinojo
En Sexta:
Estudiantes 3 – 0 Loma Negra
Sierra Chica 2 – 0 Embajadores
En Quinta:
Estudiantes 0 – 0 Loma Negra
Sierra Chica 1 – 1 Embajadores
Municipales 2 – 0 San Martín