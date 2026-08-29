Fútbol menor

Fútbol Menor: la 3° fecha tuvo la primera victoria de Villa Mailin

En la jornada de este sábado se completó una nueva fecha del Torneo Clausura “Chino Benítez” y fue con la primera victoria para Villa Mailin.

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 20:03

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó la 3° fecha en diversos escenarios con el primer festejo para Villa Mailin.

En el Complejo La Tradición, Villa Mailín logró su primera victoria en competencias oficiales en una programación que también contó con los cruces entre Colonias y Cerros e Hinojo.

Estudiantes sumó en los seis partidos ante Loma Negra sumando cuatro victorias y Municipales también fue más que San Martín en tres enfrentamientos.

Por último, El Fortín recibió a Racing y ganó en dos de los tres duelos programados y en el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica y Embajadores repartieron puntos.

Los resultados:

En Décima:
Loma Negra 0 – 1 Estudiantes
El Fortín 4 – 0 Racing 
El Fortín B 0 – 2 Hinojo 
Sierra Chica 0 – 5 Embajadores 
Municipales 2 – 2 San Martín 

En Novena:
Loma Negra 0 – 7 Estudiantes
El Fortín 2 – 0 Racing 
Sierra Chica 2 – 2 Embajadores 

En Octava:
Loma Negra 0 – 4 Estudiantes
El Fortín 0 – 2 Racing 
Luján 1 – 3 Villa Mailin 
Municipales 0 – 0 San Martín 

En Séptima:
Estudiantes 0 – 0 Loma Negra
Colonias y Cerros 1 – 3 Hinojo 

En Sexta:
Estudiantes 3 – 0 Loma Negra 
Sierra Chica 2 – 0 Embajadores 

En Quinta:
Estudiantes 0 – 0 Loma Negra 
Sierra Chica 1 – 1 Embajadores 
Municipales 2 – 0 San Martín 

 

Tags