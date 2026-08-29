Club Ciudad de Olavarría arrancó otra serie con victoria

En el Tete Di Carlo, Ciudad de Olavarría comenzó la tercera ronda de Play-Off del certamen organizado por el Consejo Federal con victoria.

Ciudad de Olavarría derrotó 3 a 2 a Villa Mitre en una nueva ronda del Torneo Regional Amateur y llegará a Bahía Blanca con ventaja. Jazmín Vailatti en dos oportunidades y Bianca Zibecchi marcaron los goles en el ganador.

Fotos: Andrés Arouxet

Las dirigidas por Enrique De la Vega fueron, en el desarrollo, un poco más que el “Tricolor” bahiense y lograron hacer valer la localía en el sintético del Club Embajadores.

La apertura del marcador fue para la visita a los 25´ con un gran cabezazo dentro del área. Fue Lucrecia Semper la que aprovechó el centro desde la izquierda.

Rápida reacción tuvo el representante de Olavarría y a los 31´ igualó las acciones con una buena jugada colectiva que definió Jazmín Vailatti luego de la salida de la arquera.

En el complemento, las locales se pusieron en ventaja, nuevamente Jazmín Vailatti a los 9´ aprovechó un rebote en el travesaño al disparo de Attadía y la empujó al gol.

Villa Mitre presionó y llegó a la igualdad. A los 21´, Sol Perrone Menéndez remató desde lejos y puso el 2 a 2 transitorio.

Lo tuvo Vailatti con un gran remate desde fuera del área, Arredondo también se transformó en figura y a los 34´, Bianca Zibecchi metió un cabezazo en soledad para vencer la estirada de López y poner cifras definitivas.

Quedará la revancha dentro de 7 días en “El Fortín”, pero Ciudad empezó haciendo bien las cosas y sumó los primeros 3 puntos con muchas aspiraciones de seguir en el certamen que organiza el Consejo Federal.

Síntesis Ciudad de Olavarría – Villa Mitre:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: A. Suárez (Laprida)

Club Ciudad de Olavarría (3): Soto; Velo (Gómez), Arredondo, Martín, Díaz; Narváez, Zamorano, Attadía; Suárez, B. Zibecchi (L. Zibecchi) y Vailatti (Conti). D.T.: Enrique De La Vega

Villa Mitre (2): López; Mekgarejo, Bouven, Schill, Ramos (Scarabotti); Kroneberger, Semper, Trench (Gómez), Aliata (Moggia); Perrone Menéndez y Gago (Mella). D.T.: M. Pierreestegui

Amonestadas: No hubo

Expulsadas: No hubo

Goles: 25´ PT Lucrecia Semper (VM), 31´ PT Jazmín Vailatti (CCdO); 9´ ST Jazmín Vailatti (CCdO), 21´ ST Sol Perrone Menéndez (VM) y 34´ ST Bianca Zibecchi