Fútbol menor

Olavarría clasificó en Sub13 y ganó en Sub15 por el Torneo de Selecciones

En la jornada de este miércoles, las Selecciones de Olavarría volvieron a presentarse en el Torneo de Selecciones y logró un triunfo y un empate. En Sub13, avanzó de ronda.

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 18:24
Foto: prensa LFO

Por Redacción

Los equipos representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría se presentaron en Tres Arroyos en la continuidad del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y sumaron en sus dos presentaciones.

La lluviosa jornada en condición de visitante inició con el empate 2 a 2 ante Tres Arroyos en lo que significó la revancha en la categoría Sub13.
Aquiles Salinas y Thiago Silva, ambos de penal marcaron en el elenco olavarriense que cerró la serie 5 a 2.

Por otro lado, en la cancha de El Nacional llegó el primer festejo de la Sub15 que mantiene las chances de clasificación. Derrotó 2 a 1 a los tresarroyenses.

Simón Lucio a los 15 minutos del complemento y Mateo García, a los 30 de la parte complementaria fueron los autores de los goles del selectivo que encabeza Dardo Seibel.

La venidera semana, la selección mayor recibirá a la Liga de Sur en el cierre de la Fase de Grupos.

 

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