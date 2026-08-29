Ajedrez: Olavarría recibió la fecha del “Gran Prix Mar y Sierras” 

La 5° fecha del “Gran Prix Mar y Sierras” tuvo lugar en Olavarría con la Escuela Municipal como anfitriona y la presencia de casi un centenar de participantes.

Participaron alumnos de Azul, Tandil, Ayacucho, Rauch, Lamadrid, Laprida y Chacabuco, completando un total de 87 participantes.

La premiación de los alumnos de Olavarría fue dedicada a Miqueas Echegaray un compañero que no pudo participar por haber sufrido un accidente del cual se encuentra recuperando.

En Sub8 salió campeón Geovanni Cisneros con 4 victorias y un empate, en un total de 7 partidas y en Sub10, el primer puesto fue para Pablo Sanin de Tandil con 6 puntos. Por Olavarría, Juan Ignacio Castañeiras quedó 5°.

Franchesca Lemos Ayala fue la mejor dama y también participaron Santino Aman, Eliseo Rojo y Francisco Lujan.

En Sub12, el primer puesto fue para Agustín Barbosa con 5,5 puntos de la ciudad de Azul y por Olavarría el mejor local fue Bautista Arouxet con 5 puntos y compitieron Francisco Venturini, Axel Santillán Vicente Reitano y Ricardo Ducca.

El primer puesto en Sub14 fue para Dante Marziotti de Azul con 5 puntos y el segundo lugar lo ocupó Bernardita Lencinas con 4,5 puntos y en Sub16, Felipe Aciar de Rauch fue el ganador con 4,5 puntos.

En Libres se consagró campeón Albino Bianchi con 6,5 puntos de la ciudad de Tandil, segundo fue Matías Heht de La Madrid con 5,5 y tercero fue Federico Noziglia de Tandil 5 puntos. El mejor olavarriense fue Agustín Pandini también con 5 puntos y finalizó cuarto.

El próximo encuentro será el 20 de septiembre en Rauch.