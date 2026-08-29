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Lauti Romero no para de dar buenas noticias: salió de terapia intensiva

El joven que sufrió un gravísimo accidente en la rotonda de Sierras Bayas mejora hora tras hora en Buenos Aires, donde se encuentra internado y sus padres enviaron este sábado las esperadas imágenes.

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 17:02

Por Redacción

Hace una semana los padres de Lautaro Romero, el joven accidentado en la rotonda de Sierras Bayas, ofrecían las noticias más alentadoras sobre su estado de salud luego de la preocupación inicial, la cadena de oración y una acción solidaria que movilizó a toda la Ciudad.

Este sábado las noticias son aún mejores. Acompañado por su papá y su mamá se ve a Lauti en una fotografía sonriente, ya en una sala común.

“Hoy (por este sábado) lo sacaron de terapia intensiva y lo pasaron a pieza. El está muy bien y mejorando día a día” celebró su papá en un mensaje a este medio.

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