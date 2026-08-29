“Te cuento Malvinas”, con la omnipresencia del trapo que emocionó a todos

El Centro Cultural San José acogió una vez más este sábado a “Te cuento Malvinas”, la propuesta de los jóvenes de Generación Malvinas, en un año muy especial, que tuvo una bisagra en la cuestión malvinizadora a partir del histórico trapo que mostraron los futbolistas argentinos luego de la victoria sobre Inglaterra en la Copa del Mundo y que -por supuesto- estuvo muy presente a lo largo de toda la jornada.

El evento se centró en relatos y vivencias de los veteranos de guerra, pero también hubo una muy bien lograda exposición de objetos sobre el conflicto bélico de 1982.

Yesica Duhau es una de las máximas referentes de Generación Malvinas, la agrupación que componen hijos, familiares y amigos de ex combatientes, que lleva adelante estos ciclos desde hace 7 años.

“Es un encuentro muy lindo, el segundo que hacemos este año de ‘Te cuento Malvinas’ y este es ‘Malvinas desde tierra’. Tenemos 7 disertantes, invitados de Buenos Aires y vamos a ensamblar la historia de Malvinas en tierra con protagonistas de infantería, ejército, desde el primer desembarco en lo que fue la operación Rosario, los combates cuerpo a cuerpo y vamos a finalizar con el relato del veterano que se quedó prisionero un mes más” sintetizó Yesica.

La bandera sobre Malvinas que pintaron unos pibes de Fuerte Apache y que mostraron al mundo los futbolistas argentinos aquella tarde - noche de Atlanta mereció una mención, por su omnipresencia de este sábado.

“Eso que sucedió en el Mundial lo sumamos a los trapos de siempre. Ese hecho marcó que mundialmente el mundo entero viera que las Malvinas son argentinas. Fue un acto nacionalista y para mí ese día ganamos el Mundial” subrayó Yesica.

Uno de los visitantes de esta jornada fue Daniel Arribas, quien en 1982 pertenecía al Regimiento Infantería 7 con asiento en La Plata. Llegó a Malvinas el 12 de abril y ese fue su destino durante los 70 días que estuvo en las Islas.

“Esto se trata de enaltecer y recordar la historia del país. No recordar la guerra, la guerra es mala para nosotros, pero tenemos que generar memoria por aquellos que dieron la vida por la patria, por la soberanía. Honrando la memoria de los caídos y eso es lo que vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas” resaltó.

Daniel habló de una postguerra desmalvinizadora, “en la que nos costó mucho reintegrarnos a la sociedad” y también se refirió al trapo mostrado en Atlanta, que se convirtió en el mayor acto reivindicatorio de los últimos 40 años.

“No es un partido más” empezó diciendo y recordó lo que implica Inglaterra (o Gran Bretaña) en la vida de los argentinos desde las invasiones de 1806 y 1807, la usurpación de Malvinas y la Vuelta de Obligado.

“Esa bandera fue el detonante para que todo el mundo sepa que esas Islas están ocupadas y que nos pertenecen. Los jugadores no son políticos, son jugadores de fútbol, y lo que manifestaron fue que esas Islas son nuestras” valoró Daniel.