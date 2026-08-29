Palavecino es el nuevo presidente de la Asociación de Árbitros de Olavarría

En instalaciones de la Liga de Fútbol de Olavarría se realizó la renovación de autoridades de la Asociación de Árbitros de Olavarría y Marcos Palavecino se transformó en el presidente.

La Asociación de Árbitros de Olavarría tuvo su Asamblea y se definió que Marcos Palavecino sea el presidente en reemplazo de Nicolás Rodríguez que ocupará el cargo de vicepresidente.

Lautaro Bessia será secretario, el Tesorero Julián Figueroa y el Protesorero Alejandro Scipioni; Emiliano Peralta, Jerónimo Navas y Florencia Salguero completan la lista.