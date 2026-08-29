Una delegación de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

El arribo de los representantes del Vaticano contará con un operativo especial de seguridad, que incluirá acompañamiento policial durante el traslado. Además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La comitiva será trasladada en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que serán utilizadas durante el operativo, que forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice.

La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV al país. El viaje todavía requiere la coordinación de distintos aspectos entre las autoridades argentinas y representantes de la Santa Sede.