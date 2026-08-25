Fútbol Menor: se jugaron algunos de los pendientes

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó duelos de dos fechas para empezar a tachar pendientes.
En el Pozo Serrano se completaron los duelos del “Clásico Serrano” y fue con un triunfo para Loma Negra y un empate.
Por otro lado, en el Parque Guerrero, Estudiantes y El Fortín completaron sus cruces de la fecha inaugural y fue con pleno de festejos para el “Fortinero”.
Los resultados:
En Novena:
San Martín 1 – 1 Loma Negra
En Séptima:
San Martín 1 – 2 Loma Negra
Estudiantes 0 – 3 El Fortín
En Sexta:
Estudiantes 2 – 3 El Fortín
En Quinta:
Estudiantes 2 – 3 El Fortín