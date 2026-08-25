Fútbol menor

Fútbol Menor: se jugaron algunos de los pendientes

En la jornada de este martes se completaron varios cruces que debían enfrentamientos del Torneo Clausura “Chino Benítez” y fue con muchos goles.

Martes, 25 de agosto de 2026 a las 22:04
Foto: Claudia Begunza

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó duelos de dos fechas para empezar a tachar pendientes.

En el Pozo Serrano se completaron los duelos del “Clásico Serrano” y fue con un triunfo para Loma Negra y un empate.

Por otro lado, en el Parque Guerrero, Estudiantes y El Fortín completaron sus cruces de la fecha inaugural y fue con pleno de festejos para el “Fortinero”.

Los resultados:

En Novena:
San Martín 1 – 1 Loma Negra

En Séptima:
San Martín 1 – 2 Loma Negra
Estudiantes 0 – 3 El Fortín

En Sexta:
Estudiantes 2 – 3 El Fortín

En Quinta:
Estudiantes 2 – 3 El Fortín

 

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