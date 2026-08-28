Loma Negra presentó a su equipo y una importante obra

En la jornada de este viernes, Loma Negra presentó el plantel, la indumentaria y las nuevas luces que tendrá su estadio en lo que será una nueva presentación en una competencia organizada por el Consejo Federal.

El venidero domingo, el “Celeste” volverá a debutar en el Torneo Regional Amateur y en la previa, hubo conferencia de prensa de presentación que estuvo encabezada por su presidente, Alejandro Gasparini.

Vecinos y vecinas de la localidad dijeron presentes en la presentación del equipo que vuelve a decir presente en un certamen nacional, sin embargo, el acto sirvió también para el anuncio de una importante obra.

El “Celeste” realizó una importantísima inversión y la cancha principal tendrá luces LED. Se instalarán 24 reflectores de última tecnología.