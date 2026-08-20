Hockey: enorme protagonismo “albinegro” en los Argentinos Sub14

El hockey de Estudiantes tuvo un enorme protagonismo en los selectivos de la Federación Tandilense que se consagró campeón en la rama masculina y logró el sexto puesto entre las Damas en diferentes citas nacionales.

Clara Izzi integró el selectivo de las Damas y Ciro Cominotto, Juan Andrés Rossi, Juan Manuel Amoroso Alcaza, Rafael Scarafiocca, Milo Ripoll y Francisco Amoroso, integraron el equipo de Caballeros que logró el campeonato.

En Caballeros, la Federación Tandilense completó una campaña invicta, con cinco victorias y un empate en Buenos Aires.

El seleccionado comenzó su recorrido con una contundente goleada por 13-0 ante la Asociación Bahiense, para luego superar 6-0 a la Asociación Tucumana. En su tercer compromiso cayó por la mínima, 1-0 ante la Asociación Marplatense, y posteriormente venció 8-0 a la Asociación Santafesina y 4-0 nuevamente a Bahiense.

En la instancia decisiva, la FTH igualó 1-1 ante Asociación Bahiense y luego se impuso 5-0 frente a Asociación Santafesina para meterse en la final. Allí apareció nuevamente toda la contundencia del equipo, que derrotó 4-0 a la Asociación Tucumana para quedarse con el título nacional.

El cierre de la competencia tuvo además un reconocimiento especial para Juan Manuel Amoroso Alcaza, quien fue elegido Mejor Jugador de la Final, coronando una actuación destacada en el partido decisivo.

Por otro lado, en Rosario, la Federación finalizó en la sexta posición del Campeonato Argentino.

En la fase inicial, Tandil igualó 1-1 ante Federación Entrerriana, cayó 2-0 frente a Asociación Litoral y luego consiguió una importante victoria por 3-2 ante la Asociación Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Con esos resultados avanzó a la instancia de cuadrangular, donde superó 3-1 a Federación Neuquina y perdió 5-4 ante Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: prensa CAE