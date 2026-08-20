Tenis de Mesa: “finde” con fecha provincial en el CEMO

En el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría habrá más de una veintena de mesas para la realización de la 2º fecha del Torneo Provincial y en la previa, hubo presentación.

Encabezada por Maximiliano Wesner, intendente de la Ciudad y Fernando Ottaviano Director de Gestión Deportiva, tuvo lugar la presentación de la 2º fecha del Torneo Provincial organizado del Club El Provincial y la Escuela Municipal y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Tenis de Mesa.

“Es la presentación de un evento muy importante a nivel provincial que va a tener lugar en el CEMO el fin de semana” comenzó diciendo Maximiliano Wesner sobre el evento que tendrá más de 350 deportistas representando a 22 ciudades.

El Intendente también felicitó por la organización y destacó la importancia de dar a conocer la realización de las competencias porque “es muy importante que cada vez haya más deportistas, que la gente olavarriense se contagie y vea que este deporte es realmente atractivo y que contribuye al desarrollo”.

Por otro lado, Fernando Ottaviano destacó que se viene realizando un importante trabajo en conjunto con Ezequiel Bergues y Germán Santellán -organizadores del evento- para el normal desarrollo del certamen que se extenderá entre sábado y domingo.

Ezequiel Bergues, uno de los profesores del Club El Provincial, detalló que “será un torneo de equipos donde se enfrentan ciudades con 5/6 jugadores a series de 5 puntos”.

“La FeBaTeM eligen las sedes por sus instalaciones y localización y no solo tendremos esta fecha, en septiembre volveremos a ser locales”, aseguró el profesor que además dijo: “Estamos haciendo un gran trabajo en la ciudad no solo para traer estas competencias, sino también para que lo vean como deporte, es muy competitivo y atractivo”.

Por último, desde la organización contaron que “como club tenemos dos equipos en las mayores categorías y además va a estar Francisco Crimaldi que es olavarriense y parte de la Selección Argentina compitiendo en uno de los equipos de Balcarce”.