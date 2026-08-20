Provincial de Clubes

Liga Pre-Federal: fixture confirmado para los equipos de Olavarría

Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing ya conocen el fixture de la Liga Pre-Federal que dará comienzo el primer fin de semana del mes entrante. Habrá duelo olavarriense en el debut y el clásico de la Ciudad, en la 4° fecha.

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 17:26
Foto: Andrés Arouxet

Por Redacción

La Federación Bonaerense de Básquet confirmó oficialmente las Zonas y el fixture para la competencia que dará inicio el 6 de septiembre y es preliminar a la Liga Federal, tercera categoría a nivel nacional.

Los tres equipos olavarrienses que ya se preparan para ser protagonistas del certamen integrarán la Zona A junto a Independiente y Unión y Progreso de Tandil, Kimberley de Mar del Plata y Alumni de Orense. La modalidad contempla 14 fechas, con siete jornadas de la fase inicial y sus respectivas revanchas.

El estreno tendrá como protagonista principal al básquetbol olavarriense, ya que Racing recibirá a Pueblo Nuevo en el Parque Olavarría, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha. 

Por su parte, Estudiantes tendrá fecha libre en la jornada inaugural y recién hará su presentación el 13 de septiembre, cuando visite a Unión y Progreso en Tandil y será el primer fin de semana con acción para los tres equipos de la Asociación de Básquet de Olavarría.

El “Clásico de la Ciudad” entre “Chairas” y “Bataraces” tendrá su primera edición de la temporada en la 4° fecha con los dirigidos por Matías Orlando siendo anfitriones y la revancha se jugará el 1 de noviembre.

La Fase Regular culminará el 15 de noviembre tras los enfrentamientos todos contra todos en formato ida y vuelta para luego dar inicio a los Play-Off donde se cruzarán las cuatro zonas para definir los clasificados a la Liga Federal.

El fixture:

Zona A 
1° fecha — 06/09/2026
Alumni (Orense) vs. Independiente (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Libre: Estudiantes (Olavarría) 

2° fecha — 13/09/2026
Unión y Progreso (Tandil) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Racing (Olavarría)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Libre: Independiente (Tandil) 

3° fecha — 20/09/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Alumni (Orense) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría)

4° fecha — 27/09/2026
Racing (Olavarría) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Alumni (Orense)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Libre: Kimberley (Mar del Plata)

5° fecha — 04/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Independiente (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Alumni (Orense) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Unión y Progreso (Tandil

6° fecha — 09/10/2026
Alumni (Orense) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Independiente (Tandil)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Racing (Olavarría)

7° fecha — 11/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Independiente (Tandil) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Alumni (Orense)

8° fecha — 18/10/2026
Independiente (Tandil) vs. Alumni (Orense)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Racing (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Libre: Estudiantes (Olavarría)

9° fecha — 25/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Alumni (Orense) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Independiente (Tandil)

10° fecha — 30/10/2026
Independiente (Tandil) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Alumni (Orense)
Racing (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría)

11° fecha — 01/11/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Racing (Olavarría)
Alumni (Orense) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Independiente (Tandil) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Kimberley (Mar del Plata)

12° fecha — 08/11/2026
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Independiente (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Libre: Unión y Progreso (Tandil)

13° fecha — 13/11/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Independiente (Tandil) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Libre: Racing (Olavarría)

14° fecha — 15/11/2026
Kimberley (Mar del Plata) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Racing (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Libre: Alumni (Orense) 

 

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