Liga Pre-Federal: fixture confirmado para los equipos de Olavarría

La Federación Bonaerense de Básquet confirmó oficialmente las Zonas y el fixture para la competencia que dará inicio el 6 de septiembre y es preliminar a la Liga Federal, tercera categoría a nivel nacional.
Los tres equipos olavarrienses que ya se preparan para ser protagonistas del certamen integrarán la Zona A junto a Independiente y Unión y Progreso de Tandil, Kimberley de Mar del Plata y Alumni de Orense. La modalidad contempla 14 fechas, con siete jornadas de la fase inicial y sus respectivas revanchas.
El estreno tendrá como protagonista principal al básquetbol olavarriense, ya que Racing recibirá a Pueblo Nuevo en el Parque Olavarría, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha.
Por su parte, Estudiantes tendrá fecha libre en la jornada inaugural y recién hará su presentación el 13 de septiembre, cuando visite a Unión y Progreso en Tandil y será el primer fin de semana con acción para los tres equipos de la Asociación de Básquet de Olavarría.
El “Clásico de la Ciudad” entre “Chairas” y “Bataraces” tendrá su primera edición de la temporada en la 4° fecha con los dirigidos por Matías Orlando siendo anfitriones y la revancha se jugará el 1 de noviembre.
La Fase Regular culminará el 15 de noviembre tras los enfrentamientos todos contra todos en formato ida y vuelta para luego dar inicio a los Play-Off donde se cruzarán las cuatro zonas para definir los clasificados a la Liga Federal.
El fixture:
Zona A
1° fecha — 06/09/2026
Alumni (Orense) vs. Independiente (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Libre: Estudiantes (Olavarría)
2° fecha — 13/09/2026
Unión y Progreso (Tandil) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Racing (Olavarría)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Libre: Independiente (Tandil)
3° fecha — 20/09/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Alumni (Orense) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría)
4° fecha — 27/09/2026
Racing (Olavarría) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Alumni (Orense)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Libre: Kimberley (Mar del Plata)
5° fecha — 04/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Independiente (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Alumni (Orense) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Unión y Progreso (Tandil
6° fecha — 09/10/2026
Alumni (Orense) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Independiente (Tandil)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Racing (Olavarría)
7° fecha — 11/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Independiente (Tandil) vs. Racing (Olavarría)
Libre: Alumni (Orense)
8° fecha — 18/10/2026
Independiente (Tandil) vs. Alumni (Orense)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Racing (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Libre: Estudiantes (Olavarría)
9° fecha — 25/10/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Alumni (Orense) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Independiente (Tandil)
10° fecha — 30/10/2026
Independiente (Tandil) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Alumni (Orense)
Racing (Olavarría) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría)
11° fecha — 01/11/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Racing (Olavarría)
Alumni (Orense) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Independiente (Tandil) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Libre: Kimberley (Mar del Plata)
12° fecha — 08/11/2026
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Estudiantes (Olavarría)
Kimberley (Mar del Plata) vs. Independiente (Tandil)
Racing (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Libre: Unión y Progreso (Tandil)
13° fecha — 13/11/2026
Estudiantes (Olavarría) vs. Alumni (Orense)
Independiente (Tandil) vs. Unión y Progreso (Tandil)
Pueblo Nuevo (Olavarría) vs. Kimberley (Mar del Plata)
Libre: Racing (Olavarría)
14° fecha — 15/11/2026
Kimberley (Mar del Plata) vs. Estudiantes (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil) vs. Pueblo Nuevo (Olavarría)
Racing (Olavarría) vs. Independiente (Tandil)
Libre: Alumni (Orense)