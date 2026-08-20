Allanamientos y dos imputados por disparar contra una vivienda



A raíz de una denuncia radicada por una mujer de 51 años, se realizaron dos allanamientos que terminaron con la imputación de dos jóvenes y el secuestro de elementos de interés.



La víctima declaró que el pasado martes, alrededor de las 19:30, escuchó una detonación de arma de fuego direccionada a su domicilio, y cuando salió vio escapar a dos hombres en moto. Sucedió en Lebensohn al 4000.



La investigación permitió identificar a los posibles autores y derivó en dos allanamientos a sus viviendas, los cuales arrojaron resultados.



En uno de los puntos allanados, los efectivos policiales secuestraron una moto Honda 150 cc., un casco y una campera, como también un celular para ser peritado.



En la otra vivienda se halló el rifle de aire comprimido (5.5 mm) utilizado para perpetrar el hecho.



Los jóvenes, de 19 y 20 años, fueron notificados de la formación de la causa en su contra, en la cual interviene la UFI 7.



Los allanamientos fueron encabezados por personal de la Comisaría Segunda, con la colaboración de la Subcomisaría de Loma Negra, U.P.P.L. XIX y Sub-DDI Olavarría.

