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Liga Pre-Federal: Racing ya tiene a gran parte de su plantel

En las últimas horas, Racing terminó de definir gran parte de su plantel para participar, nuevamente, de la Liga Pre-Federal. Mantiene la base y ya confirmó dos refuerzos.

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 21:00

Por Redacción

Racing ya tiene gran parte de su plantel para afrontar una nueva Liga Pre-Federal y dio a conocer a las fichas mayores que participarán del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

La dirigencia y el entrenador Matías Orlando apuestan a mantener la base que disputó la última Liga Federal y los jugadores del club, sin embargo, también se reforzó y confirmó el regreso de Ariel Weisbeck y la contratación de Jeremías Sandoval Lemme como ficha U23.

Liberados más cupos mayores, el “Chaira” confirmó gran parte del plantel y las continuidades del interno Martín Delgado, el alero Matías Sesto, el ala pivote Manuel Yaben y el base Tomás Ciuffatelli.

 

 

Además, también aparecerán en la Lista de Buena Fe como fichas mayores, Gonzalo Alonso, Sebastián D’Alesio, Matías Santana y Tomás Pietrafesa.

 

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