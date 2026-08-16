Liga Pre-Federal: Racing ya tiene a gran parte de su plantel

Racing ya tiene gran parte de su plantel para afrontar una nueva Liga Pre-Federal y dio a conocer a las fichas mayores que participarán del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

La dirigencia y el entrenador Matías Orlando apuestan a mantener la base que disputó la última Liga Federal y los jugadores del club, sin embargo, también se reforzó y confirmó el regreso de Ariel Weisbeck y la contratación de Jeremías Sandoval Lemme como ficha U23.

Liberados más cupos mayores, el “Chaira” confirmó gran parte del plantel y las continuidades del interno Martín Delgado, el alero Matías Sesto, el ala pivote Manuel Yaben y el base Tomás Ciuffatelli.

Además, también aparecerán en la Lista de Buena Fe como fichas mayores, Gonzalo Alonso, Sebastián D’Alesio, Matías Santana y Tomás Pietrafesa.