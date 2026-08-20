Olavarrienses participaron del I Congreso Internacional de Básquetbol

El Congreso Internacional de Básquet organizado por la Academia Sergio Hernández tuvo su primera edición en Mar del Plata y mientras entre los disertantes estuvieron Rubén Magnano, Julio Lamas, Luis Scola y Andrés Nocioni, entre los presentes hubo presencia olavarriense.

Más de un centenar de entrenadores y entrenadoras de todo el país se dieron cita en Mar del Plata para ser parte de la propuesta organizada por la Academia Sergio Hernández que reunió a destacados protagonistas del deporte argentino e internacional.

Matías Orlando, Marcelo Macías y Paloma Lerchundi fueron parte de las capacitaciones que incluyeron exposiciones, mesas temáticas, entrevistas y clínicas en el Hotel Costa Galana y en el Club Atlético Unión.

El espacio que tuvo como eje la formación y el intercambio de conocimientos a partir de diferentes experiencias y metodologías de trabajo, además de recordar anécdotas contó con representantes olavarrienses que sumaron una nueva experiencia a su carrera.