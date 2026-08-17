Liga Provincial de Clubes: Fornes tuvo su debut con doble fecha

Una de las competencias más convocantes del calendario nacional dio comienzo bajo la organización de la Federación de Básquet de Entre Ríos y un representante local tuvo su estreno con Regatas.

Regatas de Concepción del Uruguay comenzó la competencia provincial que lo tiene como protagonista de la Zona C y fue con dos victorias y el debut para Francisco Fornes.

En el estreno del certamen, Regatas se presentó en Gualeguaychú y venció a Racing por 73 a 69. Francisco Fornes aportó 2 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 2 robos en 27:12 minutos de juego en el estreno de su nueva camiseta.

Luego, en el debut como local, “La Celeste” se impuso 74 a 63 a Centro Sportivo Peñarol. El juvenil olavarriense terminó el partido con 25:19 minutos jugados con 6 puntos y 6 rebotes.