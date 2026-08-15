Golf: jugaron 18 hoyos bajo la lluvia

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos que fue dividido en tres categorías por hándicap.

Néstor Leiva con 70 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Matías Armendano con 72 golpes y Conrado González Pini con 75 golpes.

En De 14 a 24 la victoria fue para Santiago Moyano con 70 golpes y lo acompañaron en el podio Fernando Reclade con 71 golpes y José Gonzáles con 72 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo, Antonio Álvarez con 72 golpes se quedó con la victoria tras aventajar en el desempate automático a Fabián Bahl. Santiago Green con 82 golpes finalizó en el tercer lugar.

La actividad continuará la próxima semana con la fecha N°17 del Ranking “Piana del Sole”.

Fuente: prensa CAE