Golf: el clásico Medal Play 9 hoyos desafió al frío

El campo de golf del Club Estudiantes recibió el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana y para completar la 16° fecha del certamen anual, hubo tres categorías por hándicap.

Adolfo Mosescu con 31 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes e Iván Recabarren con 36 golpes.

En De 14 a 24 la victoria fue para Leonardo Patané con 35 golpes con Felipe Arenas con 36 golpes y Fernando Recalde con 38 golpes como compañeros de podio.

Por último, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Guillermo López con 35 golpes. Hugo Montero con 37 golpes fue segundo y el tercer lugar fue para Máximo Boubeé con 38 golpes.

La actividad continuará el sábado con un nuevo Medal Play 18 hoyos en el marco del Ranking Anual 114° Aniversario del Club Atlético Estudiantes.

Fuente: prensa CAE