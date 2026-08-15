Ajedrez: los Torneos Oficiales completaron la Segunda Ronda

El Círculo de Ajedrez de Olavarría sigue adelante con su programación y en las instalaciones del Club Social jugaron una nueva ronda.

Los torneos oficiales del Círculo de Ajedrez de Olavarría completaron su segunda fecha y comienzan a perfilar a los primeros protagonistas tanto en el Torneo de Primera División como en el Abierto de Agosto.

Horacio Pereyra lidera en Primera División con puntaje ideal ya que se impuso en sus dos presentaciones, mientras que cinco jugadores comparten la cima del Torneo Abierto, que continúa mostrando una competencia muy pareja.

El Torneo Abierto también completó su segunda ronda y presenta un lote de cinco jugadores con puntaje ideal: Eduardo Costilla, Thiago Levonchuk, Hugo Díaz, Adolfo Abdala y Sebastián Giménez, todos con dos puntos.

Fuente: prensa C.A.O.