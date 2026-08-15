“Los de Siempre” otra vez subcampeones en Trenque Lauquen

Días atrás, se completó el Torneo Apertura “75° Aniversario Maquiagro Quenumá” y en el gimnasio de Ferro, hubo derrota para Los de Siempre en la Final.

Los de Siempre volvieron a ser subcampeones en el certamen que organiza la Asociación Trenquelauquense de Básquet al caer ante Barrio Alegre en la definición.

El cruce definitorio había iniciado en Trenque Lauquen donde los locales se impusieron 100 a 62 y en la revancha, disputada en el De la Vega, el olavarriense cayó 83 a 76 en tiempo suplementario.

Previamente, los campeones habían derrotado en “Semis” a San Martín por 96 a 68 y 91 a 74 y Los de Siempre, a Jorge Newbery de Rufino por 71 a 57 y 43 a 41.