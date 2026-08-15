Torneo Regional Amateur: Ciudad de Olavarría inició una nueva llave con goleada

En la tarde del sábado, inició una nueva ronda del Torneo Regional Amateur Femenino y haciendo valer su localía, Club Ciudad de Olavarría arrancó ganando.

Club Ciudad de Olavarría venció 4 a 1 a Alumni Azuleño en el comienzo de la segunda ronda del certamen organizado por el Consejo Federal. Jazmín Vailati en dos oportunidades, Bianca Zibecchi Moriones y Luz Attadía marcaron para el ganador y el descuento fue obra de Araceli Pucceli.

Cambio de escenario mediante, el inicio de la serie se mudó a la cancha sintética del Club Embajadores y las dirigidas por Enrique De la Vega lograron una importante ventaja.

Luego de un comienzo con algo de zozobra, las olavarrienses demostraron todo su potencial y fueron amplias dominadoras de las acciones logrando tomar ventaja en la primera mitad.

Jazmín Vailati abrió el marcador a los 20´ aprovechando el rebote que la arquera azuleña dio al remate lejano de Zamorano y volvió a aparecer a los 34´, se hizo de la pelota, enganchó y definió desde afuera del área en lo que fue el tercer gol del elenco olavarriense.

Previamente, Bianca Zibecchi Moriones había ampliado la diferencia con un remate cruzado del borde del área tras ganar en velocidad.

Todo había sido del conjunto local en los primeros 45 minutos, pero en el complemento Alumni Azuleño salió decidido a revertir la imagen y comenzó a ganar metros en el terrerno.

Pero, de tanto ir se descuidó atrás y Luz Attadía lo aprovechó. A los 76´ vio adelantada a la arquera y “se la picó” a Borda para poner el cuarto gol.

Sobre el final quedó tiempo para el descuento de Araceli Puccieri con una gran definición ante una mala salida de la defensa loca y la expulsión de Bargas que se perderá la revancha.

Importante ventaja de cara a la revancha logró Club Ciudad de Olavarría que en la continuidad de la competencia viajará a Azul para jugar los últimos 90 minutos de la serie.

Síntesis Ciudad de Olavarría – Alumni Azuleño:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Camila Romero (Tandil)

Ciudad de Olavarría (4): Anahí Soto; Rocío Cepeda, Milena Martín, Maisa Arredondo, Maira Díaz; Milagros Verho, Mariela Zamorano, Luz Attadía; Bianca Zibecchi Moriones (C. Conti), Mía Suárez Fernández, Jazmín Vailati (M. Tolosa). DT- Enrique De la Vega

Alumni Azuleño (1): Lourdes Borda; Priscila Lora Beltrán, Franchesca Soriani Cefala (E. Toledo Ferreyra), Daiana Leonardo, Lucrecia Franco (A. Puccieri); Enriqueta Tato, Estefanía Crocci, Josefina Yurno Coleto (J. Gómez); Karen Funes (M. Blanco); Karen Bargas, Carla Faure. DT-

Amonestadas: Cepeda (CCdO); Blanco (AA)

Expulsadas: Bargas (AA)

Goles: 20´ PT Jazmín Vailati (CCdO); 31´ PT Bianca Zibecchi (CCdO); 37´ PT Jazmín Vailati (CCdO); 31´ ST Luz Attadía (CCdO); 39´ ST Araceli Pucceli (AA)