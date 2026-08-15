Fútbol Menor: la continuidad de la fecha inaugural, el lunes

La Liga de Fútbol de Olavarría informó que, debido a las malas condiciones climáticas, la fecha inaugural del segundo torneo del año volvió a sufrir modificaciones y se jugará el venidero lunes aprovechando el feriado nacional.

Después de la suspensión de los encuentros programados para este sábado, se definió que la primera fecha se disputará el lunes feriado, aunque quedarán encuentros sin jugarse y con programa a definir

Además, el lunes, se hará el puntapié inicial de la competencia. Será en el “Clemente Di Carlo” de Embajadores, antes de empezar la competencia.

Por su lado, el torneo Clausura “Andrea Serris” de fútbol femenino también dará comienzo el próximo lunes, con la fecha completa en Sub13 y Sub15.

La programación:

Masculino

San Martín vs. Colonias y Cerros, en el “Pozo Serrano”: lunes a las 11.30 en décima (es San Martín vs. El Fortín bis), quinta, sexta y séptima

Loma Negra vs. Embajadores, en el estadio “celeste”: lunes a las 10 en décima, novena y octava

Embajadores vs. Loma Negra, en el “Clemente Di Carlo”: lunes a las 11 en quinta, sexta y séptima

Municipales vs. Sierra Chica, en el “Tano Stuppia”: lunes a las 10.30 en décima y novena

Femenino

Municipales vs. Racing, en el “Tano Stuppia”: lunes a las 13.30 en Sub13 y a las 11 en Sub15

Ferroviario vs. Ferro, en cancha de Hinojo: lunes a las 11 en Sub13 y a las 12.15 en Sub15

Fuente: prensa LFO