Campaña solidaria para Lauti, el joven accidentado en Sierras Bayas

La familia de Lauti, el joven que sufrió un grave accidente el pasado 9 de agosto en la rotonda de acceso a Sierras Bayas, solicita la colaboración de la comunidad para afrontar los gastos derivados de su recuperación.

Tras el siniestro, Lauti debió ser trasladado a Capital Federal, donde continúa con su recuperación. En este contexto, sus familiares lanzaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a cubrir gastos de traslado, estadía y otras necesidades que surgieron a partir de esta difícil situación.

“Cada granito de arena hace una gran diferencia”, expresaron sus allegados a través de una publicación en redes sociales, donde también remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda importante para Lauti y su familia.

Quienes no puedan realizar una colaboración económica también pueden ayudar compartiendo la campaña para que llegue a más personas.

Las donaciones pueden realizarse a través del alias apuro.azareo.surf.mp a nombre de Claudio Javier Romero.

Desde la familia agradecieron especialmente el acompañamiento y el apoyo recibido en este momento: “Muchas gracias de corazón por acompañar a Lauti y a su familia”.