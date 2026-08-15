Avance de trabajos hidráulicos en caminos rurales

Continúa el despliegue de trabajos de mantenimiento y mejora de caminos rurales y vecinales, un abordaje integral que se realiza de manera permanente para brindar respuestas tanto al sector agropecuario como a las comunidades de localidades rurales en materia de transitabilidad y comunicación con la ciudad y las principales vías, ya sean rutas pavimentadas como caminos primarios.

En ese marco, se destaca el marcado perfil hidráulico de las obras, que se encuadran a su vez en las acciones preventivas dispuestas desde el Municipio en su conjunto ante posibles escenarios climáticos que podrían darse debido al fenómeno conocido como “el Niño”, por el cual se prevén abundantes precipitaciones que podrían darse durante las próximas semanas.

“Se elaboró un plan de trabajo con acciones directas para mitigar estos efectos, el cual ya está siendo ejecutado y, además, se elaboraron pliegos de licitación para dar velocidad a los trabajos”, se explicó desde la Dirección de Obras Rurales.

En ese sentido, se agregó que el objetivo primordial de las tareas, tanto las que se están realizando como las proyectadas para el corriente semestre, es mejorar el escurrimientos de aguas en sectores ya delimitados y que responden al estudio realizado por el equipo técnico pero también a las inquietudes y necesidades planteadas por usuarios de cada uno de los caminos abordados.

A la par, en conjunto con la dirección de Catastro, se realizaron relevamientos topográficos en distintos sectores ya identificados por su complejidads, con el objetivo de desarrollar estudios hidráulicos y determinar el escurrimiento del agua. Se trató de la zona de la media estación Pourtalé; Santa luisa y alrededores y Durañona.

La última semana, en toda la Red Vial del partido de Olavarría, se contó con el despliegue y labor 19 motoniveladoras (12 de mantenimiento y 7 de obras), 13 retroexcavadoras (3 de mantenimiento y 10 de obras), 3 retropalas, 9 compactadores autopropulsados (1 de mantenimiento y 8 de obras) y 21 camiones volcadores.

El Municipio cuenta actualmente con 14 obras en marcha, que en total se traducen en una inversión cercana a los 1600 millones de pesos. Las mismas comprenden del alteo, reconformado, bacheo y entoscado de caminos, pero también se destaca la limpieza y construcción de cunetas, rectificación de canales y colocación de alcantarillas y tubo de hormigón, siempre con el objetivo mencionado de garantizar el escurrimiento hidráulico.

En el informe emitido desde la Dirección de Obras Rurales, se detalla de manera pormenorizada el avance y estado de situación de cada uno de esos trabajos. En ese documento, se destacó que en lo que va del 2026, sumado a los trabajos realizados el año pasado, “se trasladaron y se depositaron en toda la red vial 50.000 toneladas de material estabilizado, cumpliendo con la totalidad del convenio vigente con las mineras locales”. “El destino del material sirvió para el saneamiento de muchos pantanos y, además, se estabilizaron muchos kilómetros de caminos”, se añadió al respecto.