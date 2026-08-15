“Basta de violencia”: repudio del Sindicato de Municipales tras el episodio en Pediatría

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría manifestó su preocupación y repudio ante los hechos de violencia ocurridos el pasado jueves en el Hospital Municipal de Pediatría.

A través de un comunicado titulado “Basta de violencia”, la Comisión Directiva del gremio condenó los ataques verbales y físicos dirigidos contra trabajadores de distintos servicios municipales de salud.

“EL STMO expresa su enérgico repudio a los hechos de violencia que han tenido y tienen como víctimas principales a compañeros y compañeras que se desempeñan en las distintas áreas y servicios del sistema público de salud”, señalaron.

En el documento, el Sindicato hizo referencia no solamente al Hospital Municipal y al Hospital de Pediatría, sino también a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Olavarría y de las distintas localidades del Partido.

Además, advirtió que este tipo de episodios también afectan de manera sistemática a trabajadores y trabajadoras sociales de la Municipalidad, quienes, según remarcaron, desarrollan una “irremplazable función”.

Desde el gremio plantearon que estas situaciones no deben convertirse en hechos habituales: “No vamos a naturalizar este tipo de repudiables situaciones, no vamos a tolerar que los trabajadores y trabajadoras municipales sean blanco de nuevos ataques”.

En ese sentido, reclamaron a las autoridades correspondientes que adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios y garantizar condiciones de seguridad para quienes desempeñan sus tareas en los distintos servicios municipales.

El pronunciamiento del Sindicato se suma al reclamo de distintos sectores vinculados a la salud pública de Olavarría. Este sábado, también la CICOP se había expresado públicamente a raíz del episodio ocurrido en el Hospital de Pediatría.