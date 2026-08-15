CICOP Olavarría se pronunció frente a los hechos de violencia en Pediatría

Frente al hecho de violencia en el servicio de Pediatría del Hospital Municipal ocurrido en la madrugada del jueves, cuando un hombre y una mujer agredieron a médicos y dañaron un sector de las instalaciones, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) emitió un comunicado al respecto.



“En una sociedad atravesada por la naturalización de la agresión y la hostilidad, la violencia destruye el diálogo, anula al otro, anula la empatía y genera miedo y defensa”, comienza el escrito difundido a través de las redes sociales.



“La violencia contra los equipos de salud vulnera el derecho a la atención y a sanar en paz, y deteriora gravemente la calidad de la Salud Pública que, en estos momentos de crisis, sostiene -desde el punto de vista sanitario- a la mayor parte de la sociedad”, continúa.



Sobre los profesionales de la salud, sostiene que “debajo del uniforme hay una persona que dedica su vida a proteger la salud y la vida de los demás”.



“El equipo de salud se compone de una gran planta profesional y no profesional que se expone constantemente a situaciones cada vez más adversas”, apuntaron sobre los hechos de violencia recientemente ocurridos.



“Rechazo y repudio categórico a los hechos de violencia que afectaron al servicio de pediatría de nuestro hospital, haciéndolo extensivo a todos los sectores de la salud pública de la ciudad”, remarca la Cicop.



Asimismo, expresaron que “defender a los equipos de salud es defender el derecho de toda la comunidad a una atención digna, segura y de calidad” y que “sin trabajadores seguros, no hay Salud Pública de calidad”.



“La violencia no se naturaliza. Se repudia”, afirmaron.

