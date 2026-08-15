El Hospital Municipal incorporó una camilla de última generación

El Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” incorporó una nueva camilla de última generación para el sector de Emergencias, un equipamiento que permite mejorar y ampliar las prestaciones del servicio y facilitar el trabajo cotidiano del personal de salud.



Detallaron que el equipo cuenta con funcionamiento hidráulico que permite adaptarlo a distintas posiciones de acuerdo a las necesidades de cada paciente y la atención requerida. Entre sus principales prestaciones, facilita tanto el traslado de pacientes hacia otros servicios del Hospital como la atención en el denominado shock room, optimizando las condiciones de trabajo del equipo de Emergencias.



Asimismo, también tiene la prestación que permite la realización de placas a pacientes sin tener que movilizarlo la camilla.



Indicaron que fue donado por la Cooperadora del Centro Asistencial local, gracias a una campaña que tuvo la participación activa de la comunidad y el empresario local Jorge Sobarzo.



En ese marco, el intendente Maximiliano Wesner destacó el valor de la incorporación y el acompañamiento permanente de la Cooperadora y de las personas e instituciones de la comunidad, al tiempo que remarcó que “este equipamiento se suma a las distintas inversiones que el Municipio viene realizando en el marco del Plan de Inversión y Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública”.



En ese sentido, recordó que días atrás el sistema público de salud incorporó cuatro nuevas ambulancias de última generación, adquiridas por el Municipio para incrementar la capacidad operativa y de respuesta en todo el Partido, además de nuevo instrumental destinado específicamente al equipo de Guardia y Emergencias.



Wesner subrayó que este proceso de fortalecimiento contempla no solamente la incorporación de infraestructura, tecnología y equipamiento, sino también la formación de recursos humanos especializados. En esa línea, destacó la carrera de Técnico en Emergencias impulsada desde el Municipio junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que permitirá próximamente contar con personal calificado para desempeñarse en este servicio.



Rosa Beatriz Sann, presidenta de la Cooperadora del Hospital Municipal, expresó que “estamos realmente muy contentos, porque se pudo hacer esto gracias al aporte de la gente común, que aportó con su grano de arena. Agradecemos por las cuotas para la cooperadora, pero también a todos los voluntarios, que aportaron las donaciones que nos permitió en tan poco tiempo conseguir traer esta camilla aquí al hospital, que es tan importante”.



Participaron de la entrega el subsecretario de Atención Médica y Director del Hospital Municipal Fernando Alí, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Victoria Nogal, la subsecretaria de Administración Medica María Emilia Castro y la directora de Emergencias Directora de emergencias Jorgelina Montenegro.



Estuvieron presentes, además, el empresario local Jorge Sobarzo, integrantes de la Cooperadora del Hospital Municipal, del instituto Santo Tomás de Aquino y personal de salud.

