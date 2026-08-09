Torneo Comercial: Infinity fue campeón de la “Súper Copa” de Invierno

El tradicional Torneo Comercial tuvo su 2° edición de la “Súper Copa”, certamen que reúne a los campeones y fue con festejo para Infinity.

En esta segunda edición participaron Los Poncheros, Udalem, Infinity y Asado Violento, campeones de las ediciones 2023, 2024, 2025 y 2026 y durante la jornada sabatina se completaron las Semifinales.

En el inicio de la programación, Udalem venció 72 a 65 a Los Poncheros y le quitó la chance del bicampeonato y luego, Infinity se impuso 77 a 64 a Asado Violento, el último campeón del verano.

Cerrando el fin de semana, y con un gran marco de público en el recinto del “Lobo”, Infinity se consagró campeón al derrotar a Cabañas Udalem por 65 a 54.

En un duelo parejo, los dirigidos por Mariano Marina dominaron casi siempre en el tablero, pero su rival siempre reaccionó para darle suspenso a la definición hasta que, en los últimos minutos, la diferencia en doble dígito fue demasiado para los defensores de las Cabañas.