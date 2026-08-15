El fin de semana estará inestable en Olavarría

El sábado comenzó en Olavarría con lluvias aisladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con una temperatura mínima de 5.5º que se registró a las 6:30.



Según el reporte de la Estación Meteorológica local, hasta las 9, la lluvia caída fue de 0.3 mm. La humedad es del 100% en la Ciudad, con una llovizna persistente y un cielo cubierto de nubes.



El pronóstico indica que las lluvias aisladas se mantendrán durante toda la jornada, con mayor intensidad durante la tarde y la noche del sábado. La máxima anunciada para la jornada es de 13º.



Para el domingo, Día del Niño, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un cielo mayormente nublado por la tarde, durante los festejos, sin la presencia de lluvia. Sólo lloviznas por la madrugada.



La máxima será de 18º, con viento de 22 km/h provenientes del sector sureste.

