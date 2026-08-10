Sansimoni y Brocal ya están de pretemporada en OTC

Oberá Tenis Club dio inicio a una nueva pretemporada de Liga Nacional en la jornada de este lunes y fue con la presencia de los representantes de Olavarría.

En el estadio Dr. Luis Augusto Derna, el “Celeste” comenzó el camino hacia su séptima temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol, con un plantel renovado pero que mantuvo una base importante de la temporada anterior.

Agustín Brocal, Bruno Sansimoni, Santiago Barrales, Alejo Azpilicueta y Williams Vorhees renovaron su vínculo con la entidad misionera que además sumó a Jonatan Torresi, Juan Cruz Oberto, Víctor Fernández y Tyrense Prince.

La planificación, para esta etapa, contempla entrenamientos en doble turno para fortalecer el físico y sumar trabajos de básquet. Luego, las cargas irán disminuyendo y la dirigencia ya trabaja para conseguir sumar partidos de preparación.

Fuente: prensa OTC