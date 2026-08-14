Arranca la 10° edición del “Memorial Tito Vecchi” con más de 200 parejas

Los courts del Parque Guerrero y distintas subsedes de la ciudad recibirán a más de 200 parejas inscriptas en el Torneo Nacional que organiza la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes.

La actividad comenzará el viernes 14 y en su 10° edición contará con 200 parejas en los cuadros de Damas, Caballeros y Mixto, contemplando las categorías Junior +25, +40, +50, +60, +70 y Única.

Roberto Fresta y Mariano Galarza, profesores de la institución y parte fundamental de la organización deportiva, destacaron el crecimiento que tuvo el certamen y el desafío que representa alcanzar este año las 200 parejas.

“Estamos muy contentos porque año a año fue creciendo, y hemos llegado al pico este año de casi 200 parejas. Es un número altísimo para este tipo de torneo”, señaló Fresta que agregó que debido al crecimiento del certamen “Tenemos que salir a pedir subsedes a los clubes de Olavarría porque, lógicamente, tantas parejas no nos darían las canchas ni los horarios para hacer un torneo de esta magnitud”.

Galarza, en tanto, contó parte del trabajo que existe detrás de la conformación de los cuadros y destacó la implementación de una nueva herramienta que permitió agilizar el proceso.

Pero el desafío para esta edición no pasa solamente por superar el récord de convocatoria, sino también por sostener el nivel organizativo que el certamen alcanzó durante los últimos años. En ese sentido, Fresta destacó especialmente el trabajo realizado durante las jornadas y las propuestas que acompañan la competencia deportiva.

“Se dio que crecimos en parejas y ahora la idea es seguir manteniendo la misma organización, sobre todo en la fiesta del domingo, que es nuestra presentación. Es lo que más se ha destacado”, remarcó.

Además de los partidos y la entrega de premios, la organización trabaja en distintas propuestas gastronómicas y sociales para que los jugadores y sus acompañantes puedan disfrutar de todo el fin de semana en Estudiantes.

Desde la Subcomisión de Tenis, Germán Lestelle valoró el crecimiento de la competencia y, especialmente, el compromiso que existe dentro del Club para sostener un evento de estas características.

“A raíz del distinto trabajo que vienen haciendo las comisiones directivas, tenemos buena relación con los otros clubes, que nos permiten pedir canchas y que nos las den”, explicó.

El dirigente también señaló que la organización afronta un desafío adicional desde el punto de vista económico, ya que se decidió mantener una estructura similar a la de la edición anterior pese a contar este año con un presupuesto de sponsors sensiblemente menor.

“Decidimos afrontar el torneo de la misma manera que el año pasado, pero con una baja sensible en el presupuesto de sponsors. Lo asumimos como Subcomisión y estamos con ese desafío. Y nos va a salir bien”, aseguró.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta para esta edición fue la fecha de realización. La competencia se trasladó respecto de años anteriores con el objetivo de buscar mejores condiciones climáticas y evitar, en la medida de lo posible, jornadas de frío y lluvia que puedan complicar el normal desarrollo de la actividad.



“Si pudiéramos tener una fecha más veraniega, sería un golazo”, coincidieron durante el lanzamiento, haciendo referencia a que contar con días más largos y mejores condiciones climáticas permitiría que los jugadores que llegan desde otras ciudades puedan disfrutar todavía más de las instalaciones y propuestas que ofrece Estudiantes. Además, una mayor cantidad de horas de luz natural también favorece la organización de una competencia que reúne a 200 parejas.

Para Juan Manuel Falabella, presidente del Club Atlético Estudiantes, la realización de una nueva edición del certamen representa una enorme satisfacción para toda la institución: “Como Club es un orgullo recibir este torneo. Nos pone contentos el grupo de trabajo que ha generado la Subcomisión de Tenis, cómo vienen trabajando y afrontando el torneo. Es espectacular”.

El presidente también puso en valor el trabajo que realizan los profesores, dirigentes y colaboradores para que todo esté preparado ante la llegada de cientos de personas.

“Llegando a la 10ª edición ya nos toca con un poquito de vuelo de laburo. Los tres o cuatro que estamos en la organización ya estamos bastante curtidos con el tema, pero hay que ponerle el pecho nuevamente. Se viene mucha gente al Club y hay que quedar bien para que el año que viene quieran volver”, expresó.

Y justamente esa es una de las grandes características de esta competencia: la posibilidad de que Estudiantes no solamente sea escenario de partidos, sino también un lugar de encuentro para jugadores y familias que llegan desde diferentes puntos del país. La magnitud de esta edición permitirá que durante todo el fin de semana circulen por el Parque Guerrero cientos de personas vinculadas al certamen, generando además un importante movimiento para la ciudad.

Con sus once canchas en óptimas condiciones, nueve de ellas equipadas con iluminación artificial de alta tecnología, Estudiantes se prepara para recibir una nueva edición del Nacional de Tenis Seniors. La cantidad de inscriptos obligará a utilizar subsedes durante el fin de semana, pero también permitirá que la ciudad vuelva a vivir el movimiento que genera un torneo de estas características.

La recepción de los jugadores será el viernes 14 de agosto desde las 20 horas en el SUM de Tenis de Estudiantes, mientras que la competencia se desarrollará desde el sábado 15 hasta el lunes 17.

Serán cuatro jornadas de actividad, con el recibimiento inicial, tres días de competencia, encuentros, camaradería y distintas propuestas que acompañarán al tenis. Y, especialmente, una edición que quedará marcada en la historia del certamen: la décima y, con 200 parejas, la de mayor convocatoria registrada hasta el momento.

Fuente: prensa CAE