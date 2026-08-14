Investigan violento asalto a un empresario hotelero en el barrio Roca Merlo



Personal de la Comisaría Primera y la SubDDI investiga un violento asalto a un empresario local ocurrido durante la madrugada de este viernes.



Sucedió en el barrio Roca Merlo, en una vivienda ubicada en Grimaldi al 2600.



La víctima es Carlos Emiliozzi, de 48 años, propietario de dos hoteles y un motel en la ciudad.



Emiliozzi declaró ante la Policía que alrededor de la 1:20 ingresaron dos personas a su domicilio, bajo amenazas con un arma lo redujeron y le robaron dinero y pertenencias.



Estima que sustrajeron entre 4 y 6 millones de pesos, y transcurrida media hora aproximadamente, huyeron en su auto Ford Mustang. El vehículo fue hallado abandonado a la altura del kilómetro 310 de la Ruta Nacional 226.



Por estas horas los investigadores trabajan para esclarecer el hecho y analizan las cámaras de seguridad del sector.