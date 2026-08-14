Olavarría y la región ya pueden acceder a la línea de créditos del Banco Nación para Volkswagen 0 km

Los clientes de Olavarría y toda la zona ya pueden acceder a la nueva línea de créditos anunciada por el Banco Nación junto a Volkswagen Argentina, una herramienta que busca facilitar la compra de vehículos 0 km con financiación de hasta 48 meses.

La operatoria ya se encuentra disponible en Hauswagen, concesionario oficial Volkswagen de Grupo Haus, que atiende a clientes de Olavarría y de toda la región, brindando asesoramiento personalizado y gestionando el proceso de financiación directamente desde el concesionario.

El programa "+Autos con BNA" ofrece préstamos personales sin prenda de hasta $20.000.000, con plazos de 24 a 48 cuotas, para la compra de vehículos Volkswagen cuyo valor no supere los $60.000.000. El otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación crediticia del Banco Nación.

Entre los modelos alcanzados se encuentran Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok, comercializados por la red oficial de concesionarios Volkswagen adheridos al programa.

"Esta nueva herramienta representa una muy buena oportunidad para quienes estaban evaluando cambiar su vehículo o acceder a su primer 0 km. Desde Hauswagen ya estamos asesorando a clientes de Olavarría y de toda la región para que puedan conocer las condiciones, evaluar su financiación y realizar todo el trámite de manera simple y rápida", señalaron desde el concesionario.

Los interesados pueden acercarse a Hauswagen, en Ruta Nacional 226 Km 292 de Olavarría, para conocer los modelos disponibles, analizar las distintas alternativas de financiación y recibir asesoramiento sobre esta nueva propuesta impulsada por Volkswagen Argentina y Banco Nación.