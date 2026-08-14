Los proyectos seleccionados y premiados en la Feria de Ciencias



Este jueves, el CEMO recibió a más de 100 escuelas que participaron con sus proyectos de la instancia regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología.



Estudiantes y docentes de todos los niveles compartieron una mañana cargada de creatividad y conocimiento y presentaron 133 proyectos. Para la ocasión llegaron a la ciudad representantes de Azul, Bolívar y Tapalqué.



Este viernes, la Jefatura Regional 25 compartió el listado de los 10 proyectos ganadores que accedieron a la instancia provincial de la feria, y reconoció a otros 10 trabajos que se llevaron una mención especial.

Proyectos seleccionados a la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecnología



1 ISFT 130 (Olavarría) - “El valor de la privacidad: ¿qué saben las plataformas sobre nosotros? - Campos temáticos propios de Tecnicaturas y Formación Profesional.

2 Jardín 901 “Hans Christian Andersen” (Azul) - “Papel que Florece” - área Ambiente social y natural

3 Escuela Especial 506 “Juan José Cafferatte” (Azul) - “Sin químicos, con ciencia” - área Derecho y ciudadanía

4 Escuela Primaria 5 “Independencia Argentina” (Olavarría) - “Educación Ambiental: entre derechos y costumbres” - área Derecho y ciudadanía

5 Colegio San Cayetano (Azul) - “Boca de las Sierras, el paisaje que cambió su voz” - área Sociales

6 Escuela Primaria 11 “Hipólito Yrigoyen” (Olavarría) - “Elegí Llegar” - área Sociales

7 Escuela Secundaria 8 (Bolívar) - “Primeros auxilios en ámbitos rurales” - área Sociales

8 Escuela Técnica 1 “René Favaloro” (Olavarría) - “Hoja por hoja” - área Naturales

9 Escuela Secundaria Técnica 1 (Tapalqué) - “Desarrollo de dispositivos y materiales didácticos para personas con discapacidad” - área Ingeniería y Tecnología

10 Escuela Secundaria 3 (Olavarría) - Fútbol robótico.



Proyectos con mención especial



1 Jardín “Niño Feliz” (Olavarría) - “Podcast sobre los peces del arroyo Tapalqué” - área ambiente social y natural -

2 IDEO - “Puentes digitales” (Olavarría) - área Educación y Tecnología

3 Escuela Técnica 2 - “Stella” (Olavarría) - área Ingeniería y Tecnología

4 Escuela Primaria 17 (Azul) - “Ecoaislantes: transformando residuos naturales en materiales útiles” - área Ciencias Naturales

5 Escuela Primaria 36 (Azul) - “Esto huele mal” - área Ciencias Sociales

6 Escuela Primaria 18 (Azul) - “Revertirse” - área Ciencias Sociales

7 Escuela Especial 501 (Tapalqué) - “Cada hoja cuenta” - área Derecho y Ciudadanía

8 Jardín San Cayetano (Azul) - “El recorrido de la leche y sus derivados” - área Ambiente Social y Natural

9 Escuela Primaria 22 (Bolívar) - “Color de piel ¿cuál de todos?” - área Derecho y Ciudadanía

10 Escuela Secundaria 1 (Olavarría) - “Boyeros Tech” - área Ingeniería y Tecnología.



