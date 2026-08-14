Discutieron con médicos, provocaron daños en Pediatría y los aprehendieron

Durante la madrugada del jueves, alrededor de la 1, una mujer de 49 años y un hombre de 20 discutieron con el personal de salud del servicio de Pediatría del Hospital Municipal y provocaron daños en el edificio.



Según fuentes policiales, las personas rompieron parte de la mampostería de una escalera del lugar, arrojando piedras. Posteriormente, ante la intervención de los agentes, los intentaron agredir físicamente.



La causa fue caratulada como “Daño, atentado y resistencia a la autoridad”. Quedaron alojados en la Comisaría Segunda. Interviene la UFI Nº 7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga.

