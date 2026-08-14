El Municipio inició un expediente por el incendio en el edificio céntrico



Ante el incendio registrado en el edificio ubicado en Dorrego y Moreno, el Municipio inició un expediente para conocer el estado de las instalaciones y brindó precisiones respecto de los antecedentes administrativos del inmueble.



El edificio cuenta con plano de obra correspondiente al año 2009 y con planos de modificaciones posteriores, presentados en los años 2020 y 2024, que obran en los registros municipales.



Asimismo, el inmueble funcionó oportunamente bajo el rubro apart hotel, siendo 2017 el año de la última habilitación municipal otorgada para dicha actividad. Posteriormente dejó de desarrollarse esa explotación comercial y las unidades fueron destinadas al alquiler como viviendas.



En este sentido, aclararon desde la comuna que el funcionamiento de un edificio destinado al alquiler de unidades habitacionales no requiere una habilitación comercial municipal, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, como cualquier inmueble, correspondan ante el área de Obras Particulares respecto de sus planos, modificaciones, instalaciones y demás condiciones edilicias.



En relación con el incendio ocurrido, el Municipio intervino desde el momento del siniestro a través de Defensa Civil, en articulación con Bomberos, las áreas de salud y Protección Ciudadana en el marco de las competencias vinculadas a la emergencia y a la seguridad de las personas.

Asimismo, y con el objetivo de profundizar las actuaciones posteriores al siniestro, inició un expediente administrativo a través del cual se intimará al profesional interviniente en la instalación eléctrica del inmueble para que aporte información y documentación respecto de las instalaciones ejecutadas y comunique si se realizaron modificaciones posteriores.



A partir de dicha información, las áreas de Defensa Civil y Obras Particulares realizarán las verificaciones correspondientes, contrastando la situación actual del inmueble con los antecedentes y documentación obrantes en el Municipio.



En caso de detectarse modificaciones, incumplimientos o situaciones que requieran regularización, se adoptarán las medidas administrativas y preventivas que correspondan, priorizando en todo momento la seguridad de quienes habitan el edificio y de la comunidad. En caso de que dichas situaciones constituyan un riesgo para la vida de las personas, se procederá a realizar la correspondiente denuncia penal ante la Justicia.

