Mateo Macrini vuelve a la Liga Argentina 

En las últimas horas, se confirmó que Mateo Macrini jugará en Deportivo Viedma en la segunda categoría del básquet nacional y compartirá equipo con Jeffrey Merchant.

Como ya sucediera en otras ediciones de la Liga Argentina, Deportivo Viedma vuelve a apostar a deportistas de Olavarría y en búsqueda de ser protagonista tendrá dos locales en su plantel.

El elenco de Río Negro confirmó oficialmente la incorporación de Mateo Macrini tras su paso por Unión de Mar del Plata y El Fortín, entidad donde disputó cotejos del Torneo Anual para mantenerse en ritmo durante el receso de las categorías profesionales.

El jugador, nacido el 17 de noviembre de 2002, jugó 32 partidos y convirtió 237 puntos, registros que respaldan su llegada al equipo dirigido para afrontar una nueva temporada de la competencia nacional.

Fuente: Prensa Deportivo Viedma