Básquet Formativo

Prosiguió la actividad del Torneo Oficial

El básquet formativo olavarriense completó un nuevo fin de semana de cargada actividad en diferentes gimnasios.

Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 20:22
Foto: Prensa CAE

Por Redacción

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas jugó una nueva fecha.

Las dos Zonas de la competencia anual jugaron en diferentes gimnasios en el transcurso del fin de semana.

Los resultados:
Estudiantes – Chacarita:
U21: 82 – 65 

Estudiantes Negro – Chacarita:
Mini: 54 – 20
U13: 20 – 00 

Comercio – Mariano Moreno:
Mini: 20 – 00
U15: 20 – 00
U17: 80 – 15 

Pueblo Nuevo – El Fortín:
Mini: 00 – 20
U15: 49 – 56 

Las Flores Básquet – Ferro:
Mini: 36 – 34
U13: 28 – 44
U15: 43 – 53 

Racing Blanco – Jorge Newbery:
Mini: 14 – 80
U13: 06 – 106
U17: 41 – 95 

Sport Club Trinitarios – San Martín:
Mini: 65 – 13
U13: 61 – 37
U15: 63 – 33
U17: 82 - 25

 

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