Prosiguió la actividad del Torneo Oficial

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas jugó una nueva fecha.
Las dos Zonas de la competencia anual jugaron en diferentes gimnasios en el transcurso del fin de semana.
Los resultados:
Estudiantes – Chacarita:
U21: 82 – 65
Estudiantes Negro – Chacarita:
Mini: 54 – 20
U13: 20 – 00
Comercio – Mariano Moreno:
Mini: 20 – 00
U15: 20 – 00
U17: 80 – 15
Pueblo Nuevo – El Fortín:
Mini: 00 – 20
U15: 49 – 56
Las Flores Básquet – Ferro:
Mini: 36 – 34
U13: 28 – 44
U15: 43 – 53
Racing Blanco – Jorge Newbery:
Mini: 14 – 80
U13: 06 – 106
U17: 41 – 95
Sport Club Trinitarios – San Martín:
Mini: 65 – 13
U13: 61 – 37
U15: 63 – 33
U17: 82 - 25