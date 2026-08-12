Torneo Pre-Federal: Estudiantes tiene nuevo pivot

En las últimas horas se confirmó que Estudiantes tiene nuevo jugador ya que aseguró el arribo de Facundo Rivero y ocupará ficha U23, convirtiéndose en una importante alternativa para el juego interior del equipo.

Rivero, nacido el 7 de marzo de 2004 y oriundo de Santiago del Estero, comenzó su formación en Comunicaciones de Mercedes, institución en la que dio sus primeros pasos dentro del básquet profesional. Su crecimiento lo llevó también a integrar los procesos de Selección Argentina U18, formando parte de la preparación del seleccionado que disputó el FIBA Américas U18 en 2022.

Con el correr de los años, el interno continuó desarrollando su carrera dentro de estructuras profesionales y tuvo participación en la Liga Nacional, además de defender la camiseta de Ciclista Olímpico de La Banda, con quien también disputó la Liga Sudamericana, sumando sus primeras experiencias en competencias internacionales.

Su recorrido más reciente lo encontró en Independiente BBC, donde durante la temporada 2025/26 tuvo participación en la Liga Argentina.

A sus 22 años, Rivero llega a Estudiantes con el desafío de asumir un rol de mayor protagonismo. Sus 2,03 metros, su presencia para jugar cerca del aro y la experiencia acumulada en diferentes competencias nacionales representan una incorporación importante para el proyecto deportivo que afrontará el Pre-Federal.

En los próximos días, el santiagueño arribará a Olavarría para ponerse a disposición del cuerpo técnico y comenzar los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros. Durante su estadía en la ciudad vivirá en los dormis del Club, donde compartirá alojamiento con Mateo Rincón, otro de los jóvenes que integra el plantel albinegro.

Fuente: prensa CAE