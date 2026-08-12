Récord: fue madre primeriza a los 62 años en San Nicolás

El nacimiento de David en el Hospital San Felipe de San Nicolás convirtió a Mabel en protagonista de un caso excepcional no solamente para San Nicolás, sino también a nivel nacional. La nicoleña se convirtió en madre por primera vez a los 62 años y, de acuerdo con los antecedentes públicos disponibles, es la mujer de mayor edad registrada en dar a luz en la Argentina.

No existe en el país un registro oficial destinado específicamente a establecer cuál fue la mujer de mayor edad en convertirse en madre. Sin embargo, los antecedentes médicos y periodísticos publicados no identifican hasta el momento otro nacimiento en Argentina protagonizado por una mujer de 62 años o más.

Esa ausencia de antecedentes conocidos adquiere todavía mayor relevancia por las características de un embarazo después de los 60 años. A esa edad, la etapa reproductiva natural normalmente finalizó y alcanzar una gestación requiere recurrir a técnicas de reproducción asistida, como ocurrió en el caso de Mabel.

La nicoleña logró quedar embarazada mediante un tratamiento de fecundación in vitro realizado con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Meses después, atravesó una gestación que tanto ella como su obstetra calificaron como normal y este miércoles dio a luz mediante una cesárea.

David nació sano y pesó 2,750 kilos

David nació durante la mañana en el Hospital San Felipe y pesó 2,750 kilos. Después de la cesárea permaneció momentáneamente en Neonatología, mientras Mabel se recuperaba y esperaba poder tenerlo junto a ella.

Todavía desde el hospital, la mujer habló con Diario EL NORTE y compartió sus primeras sensaciones después de convertirse en madre.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, contó.

Para Mabel se trató del final de un proceso que comenzó con la decisión de recurrir a la reproducción asistida y continuó con nueve meses que transcurrieron sin inconvenientes.

“Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… Es precioso”, relató.

Durante esas primeras horas después del nacimiento todavía esperaba reencontrarse con David. “Todavía no lo pude ver bien, pero más tarde lo tendré conmigo”, expresó.

Cómo logró el embarazo a los 62 años

La fecundación in vitro es una técnica de reproducción médicamente asistida de alta complejidad. El procedimiento permite que la fecundación del óvulo con el espermatozoide se produzca fuera del aparato reproductor para posteriormente transferir el embrión al útero.

Esta posibilidad médica permite alcanzar un embarazo incluso después de que una mujer haya terminado su etapa reproductiva natural. Sin embargo, que una gestación sea técnicamente posible no significa que resulte habitual a cualquier edad.

En Argentina existen criterios etarios para el acceso a los procedimientos de reproducción asistida. La normativa nacional establece los 44 años como referencia para tratamientos con óvulos propios, salvo prescripción médica en contrario, y los 51 años cuando se utilizan óvulos donados. También contempla situaciones en las que una mujer puede recurrir posteriormente a óvulos propios que hayan sido preservados previamente.

El embarazo de Mabel a los 62 años se ubica, por lo tanto, muy por encima de las edades en las que habitualmente se desarrollan estos tratamientos en el país.

“Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”

La edad fue una circunstancia extraordinaria, pero no se tradujo en complicaciones durante la gestación. La obstetra de Mabel, la doctora Romina Ruffini, contó a Diario EL NORTE que el embarazo transcurrió con normalidad.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, explicó.

Ruffini destacó además la tranquilidad con la que pudieron realizar el seguimiento durante los meses previos al nacimiento.

“En este caso me tocó a mí acompañarla y la verdad que siempre transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, siempre fue todo espectacular. Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, afirmó.

Los antecedentes de maternidad después de los 60 años

Aunque en Argentina no aparecen antecedentes públicos conocidos que igualen o superen hasta el momento los 62 años de Mabel, en otros países sí existen casos documentados de mujeres que atravesaron embarazos a edades similares o superiores mediante técnicas de reproducción asistida.

En 2005, la rumana Adriana Iliescu dio a luz a los 66 años después de recurrir a un tratamiento de fertilidad. Un año más tarde, la española María del Carmen Bousada de Lara tuvo mellizos cuando estaba a pocos días de cumplir los 67.

Otro caso ocurrió en Alemania en 2015, cuando Annegret Raunigk dio a luz a cuatrillizos a los 65 años después de realizar un tratamiento de reproducción asistida en Ucrania. Los cuatro bebés nacieron prematuramente, a las 26 semanas de gestación.

Un caso sin antecedentes públicos conocidos en Argentina

La inexistencia de un registro oficial que ordene los nacimientos argentinos según la mayor edad de las madres impide hablar de un récord certificado por una autoridad sanitaria. Sin embargo, tampoco existen antecedentes públicos documentados que permitan identificar en el país a otra mujer que haya dado a luz con 62 años o más.

Por esa razón, y sobre la base de los casos públicamente registrados, Mabel puede ser considerada la mujer de mayor edad conocida en convertirse en madre en Argentina.