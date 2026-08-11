Racing confirmó otro regreso: Mujica vuelve al “Chaira”

Pablo Mujica vuelve al “Chaira” según quedó confirmado en la jornada de este martes por la entidad olavarriense.

Luego de días de negociaciones, Racing y Villa Mitre llegaron a un acuerdo económico para la salida del volante olavarriense que se sumará al plantel dirigido por Carlos Tavare.

Racing de Olavarría cerró en las últimas horas la incorporación de Pablo Mujica, uno de los refuerzos de jerarquía que se apronta para su regreso a la Ciudad luego de pedir la salida del “Tricolor” de Bahía Blanca con el cual aún mantenía contrato.

Concluida la “Operación Retorno” de Mujica, la “Estrellita” sigue conformando el plantel para el cierre del 2026 con el Torneo Regional Amateur como principal objetivo.