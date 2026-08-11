Marcela Guerci presente en el Foro Social Mundial en Africa

Entre los días 4 y 8 de agosto, Marcela Guerci Nedir, responsable de la Comisión de Educación y Cultura de la Unión Cultural Argentino Libanesa, asistió al Foro Social Mundial 2026 en Cotonú, Benín, con el objetivo de compartir, nuevamente, las experiencias de UCAL en sus alcances culturales y sociales.



Durante cuatro días 108 países, miles de delegados y representantes de organizaciones y movimientos sociales se reunieron para llevar a cabo más de doscientas sesiones temáticas sobre procesos globales: ecología y justicia ambiental, desarrollo sostenible, educación para las soberanías, nutrición, autonomía económica, hábitat, protección de las infancias, salud, juventud, paz seguridad y movilidad humana y tantos otros.



La antropóloga social participó de los talleres sobre políticas migratorias, protección y derechos de los migrantes, colectividades e institucionalización y demás problemáticas vinculadas, especialmente en contribución con las diversas diásporas del pasado y del presente en el desarrollo social de las comunidades receptoras.



Los FSM (Foros Sociales Mundiales) han sido siempre un espacio de diálogo, de solidaridad internacional, de convergencia y movilización ciudadana, más allá de las fronteras y de los continentes.



El espíritu es reunir a las organizaciones para compartir experiencias de trabajo y alternativas de resolución para un mundo más equitativo y posible para todos.

