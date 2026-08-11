Llega este jueves la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Este jueves entre las 9 y las 16 se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones de Olavarría la instancia regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que contará con la participación de más de 109 escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, superior y modalidades de educación común, especial, educación técnica profesional, formación profesional, psicología comunitaria y pedagogía social, educación ambiental y Educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores.

La Feria está organizada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación en el marco del Programa Actividades Científicas Tecnológicas Educativas y reunirá 133 proyectos de distintas áreas: Ambiente Social y Natural, Educación Digital, Arte, Ciencias Sociales, Derecho y ciudadanía, Ciencias Naturales, Prácticas del Lenguaje, Matemáticas, Ingeniería y Tecnología y Emprendedurismo.

Está prevista la participación de establecimientos de gestión pública y privada de los distritos de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué.

En esta oportunidad contará con delegaciones que participarán de la instancia regional de la Competencia de Fútbol Robótico y equipos de los distritos de Gral Alvear, Azul, Olavarría y Saladillo que harán lo propio en la instancia regional de robótica de los juegos bonaerenses.

Las Ferias de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología son encuentros pedagógicos donde se enseña, se aprende y se establecen diálogos con la comunidad educativa.

Su realización promueve la socialización de los trabajos de investigación e indagación escolar que las y los estudiantes de ámbitos, niveles y modalidades de las escuelas de gestión pública y privada, elaboran en sus instituciones educativas, con el acompañamiento docente.

El Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes, mediante propuestas de enseñanza y de aprendizajes que contemplen la diversidad de intereses, promoviendo el trabajo participativo y comunitario, democratizando los saberes científicos y tecnológicos, a través de distintas formas de interactuar con el conocimiento.

Habrá stands con actividades propuestas por las Direcciones Provinciales de Educación Sexual Integral y de Tecnología Educativa y las Cooperadoras de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, la Escuela Primaria N°80 y el Jardín de Infantes N°916 estarán a cargo de brindar servicio de kiosco.