Este jueves, Marcelo Troncoso brindará una charla sobre la Cuestión Malvinas



Desde el Municipio invitaron a la comunidad a participar de la charla “Marcas territoriales de la Cuestión Malvinas”, que se realizará este jueves 13 de agosto, a partir de las 19, en el Salón Rivadavia.



La actividad estará a cargo de Marcelo Troncoso, profesor y doctorando en Geografía, licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales y actual secretario ad hoc de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas.



Olavarriense y radicado desde hace años fuera de la ciudad, Troncoso brindará por primera vez una charla en Olavarría. Su exposición tomará como punto de partida el libro “Marcas territoriales de la Cuestión Malvinas” para reflexionar sobre la construcción del reclamo soberano argentino en el territorio nacional.



La propuesta abordará la Cuestión Malvinas desde una perspectiva histórica, territorial y geopolítica, incorporando además los derechos humanos, el derecho internacional, el Proyecto Humanitario 2012 y las expresiones y debates actuales vinculados con la causa.



La charla será abierta, libre y gratuita. Quienes deseen confirmar su asistencia pueden completar este formulario.

