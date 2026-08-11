El domingo habrá una nueva edición de Milonga "La Bicente"

Este domingo habrá una nueva edición del ciclo de encuentros Milonga “La Bicente”, una propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango, llevada adelante por la Subsecretaría de Cultura y Escuela Municipal de Danza.



Se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito), de 19 a 22. Desde el Municipio convocan a todos aquellos que quieran participar “de estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango”.



Se trata de una actividad con entrada libre y gratuita.

