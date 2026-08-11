Liga Profesional: la 3° fecha tuvo minutos para tres

En “El Bosque”, Lucas Janson y Juan Ignacio Barbieri se enfrentaron por la 3° fecha del Torneo Clausura de la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima sigue de buena racha y como local se impuso 2 a 0 a Barracas Central en lo que fue duelo de olavarrienses.

En el “Lobo”, Lucas Janson ingresó a los 74´ y sigue sumando minutos de fútbol tras un largo periodo de inactividad y Juan Ignacio Barbieri, en la visita, completó los últimos minutos del duelo jugado en la noche del domingo.

También en la tarde dominical, hubo clásico entre San Lorenzo y Huracán en el “Nuevo Gasómetro” y fue con caída 2 a 0 para el “Ciclón” que tuvo a Mauricio Cardillo en el banco de suplentes.

También fue suplente Mateo Mendía en la victoria de Platense por 1 a 0 ante Independiente en Avellaneda, cotejo disputado el sábado.

Por último, Sarmiento venció 2 a 1 a Atlético Tucumán en condición de visitante y sumó su segunda victoria seguida. Santiago Salle completó los 90 minutos en el equipo de Junin que se ilusiona con alejarse de la zona de descenso.